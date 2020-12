Ancora problemi di salute agli occhi per Gattuso | le condizioni

EllsInNeverland : Al di là dell'artista talentuoso che è, Jimin è anche e soprattutto una persona meravigliosa, è sempre attento ai b… - alevarone : @TechCorsair per ora ancora no XD. problemi con il riempimento dell'acqua...du palle. tutti i santi giorni devo con… - scuolainforma : Supplenti Covid, ancora problemi con gli stipendi: la risposta del Ministero dell’Istruzione - enricogiammarco : @Giulia_B E ancora vendevano gli alcolici ai minorenni. Mi ricordo anch'io che si faceva senza problemi. Si vede ch… - Eretico7 : @GiancarloDeRisi Ma, ancora con questo Pazzo.....abbiamo problemi seri da risolvere...e viene dato voce a un DEMENT… -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora problemi

Non ci sono state complicazioni in queste settimane di riabilitazione, ma non si può correre il rischio di un'altra botta ...Romero ha completamente risollevato l'Atalanta per quanto concerne i problemi difensivi di qualche anno fa. Un giocatore decisivo sulla retroguardia.