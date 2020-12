Adesso è fatta, Maicon in Serie D: in arrivo la firma con il Sona (Di sabato 12 dicembre 2020) La trattativa andava avanti da diverso tempo, ma Adesso la trattativa può essere considerata nella fase conclusiva. L’ex terzino di Inter e Roma Maicon è pronto per una nuova avventura in Italia, a sorpresa nel campionato di Serie D. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento al Sona, l’accordo dovrebbe diventare definitivo il 7 gennaio, pronto un contratto di 6 mesi. Lo seguirà anche il figlio Filipe di 15 anni che giocherà nella squadra juniores. Le conferme sono arrivare dal ds del club e dall’intermediario del brasiliano. Chi è Maicon Photo by Marco Luzzani/Getty ImagesMaicon Douglas Sisenando, noto semplicemente come Maicon è stato uno dei terzini più forti degli ultimi anni, in particolar modo l’esperienza più importante è stata quella con la maglia ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 12 dicembre 2020) La trattativa andava avanti da diverso tempo, mala trattativa può essere considerata nella fase conclusiva. L’ex terzino di Inter e Romaè pronto per una nuova avventura in Italia, a sorpresa nel campionato diD. Manca solo l’ufficialità per il trasferimento al, l’accordo dovrebbe diventare definitivo il 7 gennaio, pronto un contratto di 6 mesi. Lo seguirà anche il figlio Filipe di 15 anni che giocherà nella squadra juniores. Le conferme sono arrivare dal ds del club e dall’intermediario del brasiliano. Chi èPhoto by Marco Luzzani/Getty ImagesDouglas Sisenando, noto semplicemente comeè stato uno dei terzini più forti degli ultimi anni, in particolar modo l’esperienza più importante è stata quella con la maglia ...

