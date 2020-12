Una lavoratrice di Subway si addormenta mentre prepara uno dei suoi snack

Leggi su virali.video

(Di sabato 12 dicembre 2020) Sul web al giorno d’oggi è molto facile riuscire a trovare moltissimi video che ritraggono situazioni davvero diverse. Alcune possono avere dei riscontri comici e altri drammatici, ma nel video che vogliamo presentarvi oggi possiamo trovare un qualcosa di davvero agrodolce, dato che una situazione piuttosto buffa, nasconde dei retroscena davvero preoccupanti. Il video in questione, che ha ricevuto una diffusione davvero enorme, venendo visualizzato da molte milioni di persone in tutto il mondo è un esempio di come purtroppo, in molte realtà lavorative, gli sforzi richiesti sono davvero esagerati. La clip vede come protagonista una donna, dipendente di un famoso marchio della ristorazione americana, intenta are una portata per un cliente affamato. credit: Twitter/There will NEVER be another Beanlasta ...