Taylor Swift: Willow il video musicale del nuovo singolo (Di venerdì 11 dicembre 2020) Nemmeno 5 mesi fa eravamo tutti qui a goderci per la prima volta le immagini di Cardigan, il singolo del comeback di Taylor Swift e adesso ci risiamo, ma con Willow. Questo ovviamente non è un ritorno, visto che la cantante non se n'è mai andata ed è ancora ai vertici di tutte le classifiche con il suo precedente lavoro. Le sonorità di questo nuovo singolo sono più o meno quelle di Cardigan e lo stesso vale per l'atmosfera del video musicale, che fa tanto La Casa nella Prateria che incontra Salem. E complimenti a Taeok, il ballerino coreano che Taylor ha richiamato per girare il video di Willow. life was a Willow and it bent right to your wind.

