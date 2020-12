Taylor Swift ha pubblicato, di nuovo, un album (e un video) a sorpresa: ecco a noi “Evermore” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non abbiamo ancora finito di ascoltare per bene Folklore. O di rivedere a sufficienza Folklore: The long pond. Ed ecco che l’ha rifatto. Di nuovo. Taylor Swift ha pubblicato un nuovo album. Ancora una volta a sorpresa. Annunciandolo via social all’ultimo minuto. Proprio come aveva fatto 5 mesi fa con Folklore. Così è arrivato a mezzanotte anche Evermore, il nono album in studio della popstar americana. L’annuncio del nuovo album «Sono felice di dirvi che il mio nono album in studio, nonché il disco gemello di Folklore, uscirà stasera a mezzanotte orientale. Si chiama Evermore», ha scritto ieri sera Taylor Swift sui social. «Per dirla in maniera ... Leggi su amica (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non abbiamo ancora finito di ascoltare per bene Folklore. O di rivedere a sufficienza Folklore: The long pond. Edche l’ha rifatto. Dihaun. Ancora una volta a. Annunciandolo via social all’ultimo minuto. Proprio come aveva fatto 5 mesi fa con Folklore. Così è arrivato a mezzanotte anche Evermore, il nonoin studio della popstar americana. L’annuncio del«Sono felice di dirvi che il mio nonoin studio, nonché il disco gemello di Folklore, uscirà stasera a mezzanotte orientale. Si chiama Evermore», ha scritto ieri serasui social. «Per dirla in maniera ...

