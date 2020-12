Spostamenti tra Comuni a Natale | il governo apre ma Boccia e Speranza frenano

LucaBizzarri : C’è solo una cosa peggiore di impedire gli spostamenti tra i Comuni nei giorni di Natale. Permetterli perché se no la gente si incazza. - CottarelliCPI : Il Comune di Roma ha oltre 2 milioni di abitanti, più di 11 regioni. Ci sono 870 comuni con meno di 500 abitanti. M… - Agenzia_Ansa : Il governo apre sugli spostamenti tra i comuni a #Natale #ANSA - zazoomblog : Dpcm Natale Conte fa marcia indietro sul divieto di spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno - #Natale #Conte… - franco_cozzari : RT @GiorgiaMeloni: Conte fa filtrare la notizia di aver 'aperto una riflessione' sul divieto di #spostamenti tra Comuni a #Natale dopo che… -

Ultime Notizie dalla rete : Spostamenti tra

Spostamenti tra Comuni sì, spostamenti no. Tiene banco anche in Liguria e nello Spezzino il dibattito legato al divieto, il 25 e il 26 dicembre, e il 1° Gennaio, di spostarsi al di fuori del proprio C ...A rischio – conclude la Coldiretti – è un sistema leader in Europa che ha giù perso oltre 1 miliardo di euro nel 2020 per gli effetti della pandemia con ...