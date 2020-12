Serie B, oggi continua l’11ª giornata: il programma (Di sabato 12 dicembre 2020) oggi si giocano le restanti otto gare dell’undicesima giornata di Serie B. Negli anticipi del venerdì vittorie del Monza e del Chievo. A seguire il programma completo VENERDÌ 11 DICEMBRE Venezia-Monza 0-2 Chievo-Reggina 3-0 SABATO 12 DICEMBREBrescia-Salernitana ore 14.00Cosenza-Reggiana ore 14.00 Cremonese-Ascoli ore 14.00 Lecce-Frosinone ore 14.00 Pisa-Pordenone ore 14.00 Virtus Entella-Empoli ore 14.00 Pescara-Vicenza ore 16.00 Cittadella-Spal ore 18.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 dicembre 2020)si giocano le restanti otto gare dell’undicesimadiB. Negli anticipi del venerdì vittorie del Monza e del Chievo. A seguire ilcompleto VENERDÌ 11 DICEMBRE Venezia-Monza 0-2 Chievo-Reggina 3-0 SABATO 12 DICEMBREBrescia-Salernitana ore 14.00Cosenza-Reggiana ore 14.00 Cremonese-Ascoli ore 14.00 Lecce-Frosinone ore 14.00 Pisa-Pordenone ore 14.00 Virtus Entella-Empoli ore 14.00 Pescara-Vicenza ore 16.00 Cittadella-Spal ore 18.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

