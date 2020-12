Seregno | a Natale i piatti della tradizione arrivano a casa degli anziani soli

(Di venerdì 11 dicembre 2020) di Gualfrido Galimberti Agli over 65 dinon saranno lasciati: al loro fianco ci saranno l'amministrazione comunale e il Lions Club, che hanno deciso di garantire la consegna del ...

A Natale gli over 65 di Seregno non saranno lasciati soli: al loro fianco ci saranno l’amministrazione comunale e il Lions Club, che hanno deciso di garantire la consegna del pranzo della festa da asp ...L’emergenza Covid cancella il pranzo che, tradizionalmente, veniva offerto alle persone anziane sole residenti a Seregno. Ma il Lions Club, in collaborazione con il Comune – Settore Servizi Sociali, i ...