Sassuolo-Benevento stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Sassuolo e Benevento si affrontano nell’anticipo che apre l’undicesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. I neroverdi vogliono tornare alla vittoria dopo aver raccolto un punto nelle ultime due partite contro Inter e Roma. La squadra di Filippo Inzaghi proverà invece a fermare in trasferta una delle sorprese di questo inizio di stagione. Fischio d’inizio fissato per venerdì 11 dicembre alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A e Sky Sport, oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 11 dicembre 2020)si affrontano nell’anticipo che apre l’undicesima giornata del campionato di. I neroverdi vogliono tornare alla vittoria dopo aver raccolto un punto nelle ultime due partite contro Inter e Roma. La squadra di Filippo Inzaghi proverà invece a fermare in trasferta una delle sorprese di questo inizio di stagione. Fischio d’inizio fissato per venerdì 11 dicembre alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa intv su Sky SportA e Sky Sport, oltre che insulla piattaforma Sky Go. SportFace.

