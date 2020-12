Samsung Galaxy S21 Plus in mostra nel primo video che anticipa l’uscita (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non ci sono più particolari segreti sul Samsung Galaxy S21 Plus, in particolare sul suo aspetto esteriore. Dopo le anticipazioni di giornata che vorrebbero l’impiego della plastica per le cover posteriori di gran parte delle ammiraglie in arrivo, in questi minuti è giunto il primo video che mostrerebbe il telefono in bella vista nella sua versione Plus appunto. Il canale YouTube chiamato Random Stuff 2 ci omaggia del prezioso contenuto presente anche in questo articolo. Il modello di dispositivo è identificato con codice SM-G996U. In realtà il filmato si focalizza maggiormente su alcuni risultati di benchmark effettuati con il dispositivo. Ciò consente comunque di osservare l’aspetto dell’ammiraglia e tutto sembra corrispondere a quanto trapelato fino a questo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Non ci sono più particolari segreti sulS21, in particolare sul suo aspetto esteriore. Dopo lezioni di giornata che vorrebbero l’impiego della plastica per le cover posteriori di gran parte delle ammiraglie in arrivo, in questi minuti è giunto ilche mostrerebbe il telefono in bella vista nella sua versioneappunto. Il canale YouTube chiamato Random Stuff 2 ci omaggia del prezioso contenuto presente anche in questo articolo. Il modello di dispositivo è identificato con codice SM-G996U. In realtà il filmato si focalizza maggiormente su alcuni risultati di benchmark effettuati con il dispositivo. Ciò consente comunque di osservare l’aspetto dell’ammiraglia e tutto sembra corrispondere a quanto trapelato fino a questo ...

