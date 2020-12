Recovery Fund, Conte: “Avanti con la fiducia intera maggioranza” – VIDEO (Di venerdì 11 dicembre 2020) In conferenza stampa da Bruxelles, il premier Giuseppe Conte, ha fatto il punto du diversi argomenti, tra cui il Recovery Fund Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha parlato in conferenza stampa da Bruxelles. “E’ stato un consiglio Ue che definirei storico. Abbiamo raggiunto il risultato sul Recovery Fund senza rinunciare ai nostri principi ed L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 11 dicembre 2020) In conferenza stampa da Bruxelles, il premier Giuseppe, ha fatto il punto du diversi argomenti, tra cui ilIl presidente del consiglio, Giuseppe, ha parlato in conferenza stampa da Bruxelles. “E’ stato un consiglio Ue che definirei storico. Abbiamo raggiunto il risultato sulsenza rinunciare ai nostri principi ed L'articolo proviene da Inews.it.

DaniloToninelli : Cosa vi avevo detto?! Il voto di ieri in Parlamento ha permesso di far crollare il veto sul Recovery Fund degli all… - meb : Con il recovery fund stiamo ipotecando il futuro dei nostri figli. È tanto strano chiedere che parlamento e governo… - luigidimaio : Ottima notizia: accordo raggiunto, superato ogni veto in Europa. Adesso concentriamoci su come spendere al meglio… - Rosaria1949 : RT @marcobreso: Secondo l’ex ministro @DaniloToninelli, Ungheria e Polonia hanno tolto il veto al Recovery Fund in seguito al via libera de… - cri11 : RT @LorenzoCast89: Rifletterei sul fatto che abbiamo avuto difficoltà con banchi a rotelle, con tracciamento, con app varie e con l’organiz… -