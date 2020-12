Rai, Franco Di Mare contro Bianca Berlinguer: «Parla senza permesso, indecenti i suoi attacchi» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un nuovo capitolo nello scontro che agita la Rai. «La signora Berlinguer è stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni». Questo, «sulla base del codice etico interno. E non mi ha ascoltato». Lo ha detto il direttore di Rai3 Franco Di Mare in audizione. In ballo, il “caso” di Mauro Corona e il suo allontanamento da CartaBianca JSono sicuro che i vertici aziendali sapranno cosa indicare alla signora Berlinguer sulla questione delle interviste, che andrebbero autorizzate. Trovo indecente che un dirigente dell’azienda venga attaccato in questa maniera. A mia memoria mai successo nella storia della Rai». Franco Di Mare e Striscia la Notizia La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La consegna, da parte di Valerio Staffelli, del ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 11 dicembre 2020) Un nuovo capitolo nello sche agita la Rai. «La signoraè stata più volte invitata da me a non rilasciare più dichiarazioni». Questo, «sulla base del codice etico interno. E non mi ha ascoltato». Lo ha detto il direttore di Rai3Diin audizione. In ballo, il “caso” di Mauro Corona e il suo allontanamento da CartaJSono sicuro che i vertici aziendali sapranno cosa indicare alla signorasulla questione delle interviste, che andrebbero autorizzate. Trovo indecente che un dirigente dell’azienda venga attaccato in questa maniera. A mia memoria mai successo nella storia della Rai».Die Striscia la Notizia La goccia che ha fatto traboccare il vaso? La consegna, da parte di Valerio Staffelli, del ...

