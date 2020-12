Quattro lauree in quattro mesi: il nuovo record del 25enne Giulio Deangeli (Di venerdì 11 dicembre 2020) quattro lauree in quattro mesi per un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. Giulio Deangeli, 25 anni, di Este (Padova), è lo studente dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna da record mondiale che mercoledì 9 dicembre ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari con il massimo dei voti. La quarta dal settembre scorso, dopo quelle in medicina, ingegneria, e biotecnologie. Si corona, così, un sogno e una carriera universitaria impeccabile – media del 30 in tutti i percorsi di studio – che il 15 dicembre lo vedrà anche ottenere il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Scuola Sant’Anna, equivalente a un master di II livello. ‘A symphony of sciences‘ è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020)inper un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative., 25 anni, di Este (Padova), è lo studente dell’Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant’Anna damondiale che mercoledì 9 dicembre ha conseguito la laurea magistrale in Biotecnologie molecolari con il massimo dei voti. La quarta dal settembre scorso, dopo quelle in medicina, ingegneria, e biotecnologie. Si corona, così, un sogno e una carriera universitaria impeccabile – media del 30 in tutti i percorsi di studio – che il 15 dicembre lo vedrà anche ottenere il diploma di licenza magistrale in Scienze Mediche alla Scuola Sant’Anna, equivalente a un master di II livello. ‘A symphony of sciences‘ è ...

HuffPostItalia : Quattro lauree in quattro mesi con la media del 30: Giulio Deangeli batte un nuovo record - fattoquotidiano : Quattro lauree in quattro mesi: il nuovo record del 25enne Giulio Deangeli - Noovyis : (Quattro lauree in quattro mesi: il nuovo record del 25enne Giulio Deangeli) Playhitmusic - - VioleMore : RT @HuffPostItalia: Quattro lauree in quattro mesi con la media del 30: Giulio Deangeli batte un nuovo record - vitochiariello : RT @HuffPostItalia: Quattro lauree in quattro mesi con la media del 30: Giulio Deangeli batte un nuovo record -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro lauree Quattro lauree in 4 mesi col massimo dei voti, l’ultima impresa di Giulio Deangeli Fanpage.it Quattro lauree in quattro mesi: il nuovo record del 25enne Giulio Deangeli

Quattro lauree in quattro mesi per un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. Giulio Deangeli, 25 anni, di Este (Padova), è lo studente dell’Università di Pisa e ...

Maratona radiofonica dedicata ad Antonio Megalizzi, due anni fa l'attentato che causò la morte del giovane giornalista

Fino alla mezzanotte di oggi su RadioUni e Europhonica 24 ore per ricordare la figura del giornalista. Anche nel giorno della morte, il 14 dicembre, tante iniziative per ricordarlo ...

Quattro lauree in quattro mesi per un obiettivo ambizioso: sconfiggere un giorno le malattie neurodegenerative. Giulio Deangeli, 25 anni, di Este (Padova), è lo studente dell’Università di Pisa e ...Fino alla mezzanotte di oggi su RadioUni e Europhonica 24 ore per ricordare la figura del giornalista. Anche nel giorno della morte, il 14 dicembre, tante iniziative per ricordarlo ...