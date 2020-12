“Pronto a far cadere il governo”. Giuseppe Conte sotto assedio, la minaccia arriva dall’interno (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci risiamo, ieri la minaccia per voce delle due ministre che fanno parte dello schieramento di Italia Viva, oggi è lo stesso Matteo Renzi ad ammetterlo pubblicamente: “Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no”. Renzi in un’intervista al Pais, dicendosi pronto a far cadere il governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda “è pronto a far cadere il governo se Conte non farà marcia indietro?”, Renzi risponde: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. (…)”. E ancora: “Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”. Conte, prosegue Renzi, “sta viaggiando in contromano su un’autostrada”, ma “se recupera ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020) Ci risiamo, ieri laper voce delle due ministre che fanno parte dello schieramento di Italia Viva, oggi è lo stesso Matteo Renzi ad ammetterlo pubblicamente: “Sevuole pieni poteri come Salvini, io dico no”. Renzi in un’intervista al Pais, dicendosi pronto a faril governo se il presidente del Consiglio non farà marcia indietro sulla cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Alla domanda “è pronto a faril governo senon farà marcia indietro?”, Renzi risponde: “Sì, perché questo non è un problema di posti, che pure mi hanno offerto. (…)”. E ancora: “Il meccanismo del dibattito sulle regole istituzionali non può essere compensato con un piccolo accordo”., prosegue Renzi, “sta viaggiando in contromano su un’autostrada”, ma “se recupera ...

