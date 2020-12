Natale e spostamenti tra Comuni, Conte: “Possibile qualche eccezione” (Di venerdì 11 dicembre 2020) A Natale si può, la formula cambia ancora. Anche se non troppo. Anche il premier Conte ha aperto alla possibilità di spostamenti tra Comuni, anche se precisa “non può saltare il piano complessivo, se salta l’equilibrio rischiamo di far scatenare una terza ondata del contagio e non possiamo permettercelo”. Il presidente del Consiglio in conferenza stampa da Bruxelles ha però aperto alla possibilità di spostarsi tra Comuni nei giorni di festa: “Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni sui Comuni più piccoli, in un raggio chilometrico Contenuto, torneremo su questo punto – ha detto – Ovviamente il Parlamento è sovrano. Ma serve grande cautela in qualsiasi eccezione”. Il trattamento univoco riservato ai ... Leggi su italiasera (Di venerdì 11 dicembre 2020) Asi può, la formula cambia ancora. Anche se non troppo. Anche il premierha aperto alla possibilità ditra, anche se precisa “non può saltare il piano complessivo, se salta l’equilibrio rischiamo di far scatenare una terza ondata del contagio e non possiamo permettercelo”. Il presidente del Consiglio in conferenza stampa da Bruxelles ha però aperto alla possibilità di spostarsi tranei giorni di festa: “Se il Parlamento, assumendosene tutta la responsabilità, vuole introdurre eccezioni suipiù piccoli, in un raggio chilometriconuto, torneremo su questo punto – ha detto – Ovviamente il Parlamento è sovrano. Ma serve grande cautela in qualsiasi. Il trattamento univoco riservato ai ...

