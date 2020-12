Miss Italia 2020 | cambia tutto Via la passerella ed il numero | proclamazione in streaming di pomeriggio

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Alessandro Greco con Carolina Stramare,2019 L’emergenza sanitaria hato i connotati pure a. La vincitrice dell’81esima edizione della kermesse verrà proclamata nella finalissima di lunedì 14 dicembre prossimo, ma con una cerimonia ben diversa da quella a cui il pubblico era tradizionalmente abituato. L’evento, innanzi, non andrà in onda in tv ma verrà trasmesso insui canali social della manifestazione. E non sarà di sera, ma dalle 16 alle 17.30, orario previsto per ladi. Cambierà anche la formula (niente momenti di spettacolo) e di televisivo ci sarà solo il conduttore: Alessandro Greco. Ecco i principali ...