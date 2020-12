Mafia: per Mannino un'odissea giudiziaria lunga quasi 30 anni/Adnkronos (Di venerdì 11 dicembre 2020) Palermo, 11 dic. (Adnkronos) - Era il 24 febbraio del 1992 quando Calogero Mannino, l'ex potente ministro democristiano, ricevette un avviso di garanzia con un'accusa pesantissima: concorso esterno in associazione mafiosa. Un terremoto che sconquassò il mondo politico. In quei giorni Mannino era ancora in corsa nel collegio senatoriale di Agrigento con una lista "fai da te" dopo avere lasciato la Democrazia cristiana. C'erano doversi pentiti che accusavano Calogero Mannino. Tra i primi spiccavano i nomi di Gioacchino Schembri e Giuseppe Croce Benvenuto, due sicari di Palma. E poi c'era Leonardo Messina, capo decina della "famiglia" di San Cataldo. Parlano parlavano "delle pericolose amicizie dell'ex ministro". L'inchiesta era coordinata dalla Direzione distrettuale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Palermo, 11 dic. () - Era il 24 febbraio del 1992 quando Calogero, l'ex potente ministro democristiano, ricevette un avviso di garanzia con un'accusa pesantissima: concorso esterno in associazione mafiosa. Un terremoto che sconquassò il mondo politico. In quei giorniera ancora in corsa nel collegio senatoriale di Agrigento con una lista "fai da te" dopo avere lasciato la Democrazia cristiana. C'erano doversi pentiti che accusavano Calogero. Tra i primi spiccavano i nomi di Gioacchino Schembri e Giuseppe Croce Benvenuto, due sicari di Palma. E poi c'era Leonardo Messina, capo decina della "famiglia" di San Cataldo. Parlano parlavano "delle pericolose amicizie dell'ex ministro". L'inchiesta era coordinata dalla Direzione distrettuale ...

