Mafia: Mancino, 'con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo' (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - "Incontrai Paolo Borsellino l'1 luglio, in occasione del mio insediamento al Viminale come ministro dell'Interno, ma ci siamo limitati solo al saluto con una stretta di mano. Ma non ci siamo parlati". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola Mancino, deponendo in videoconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino che si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta. Gli imputati sono tre poliziotti, Michele Ribaudo, Mario Bo e Fabrizio Mattei. "Tra tutte le persone che sono venute al Viminale per congratulasri c'era anche Paolo Borsellino - dice - c'era tantissima gente che conoscevo e non conoscevo". L'ex politico in passato aveva sostenuto di non ricordare l'incontro con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 dicembre 2020) Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) - "Incontrai Paolol'1 luglio, in occasione del mio insediamento al Viminale come ministro dell'Interno, ma ci siamo limitatial saluto con unadi. Ma non ci siamo parlati". Lo ha detto l'ex Presidente del Senato Nicola, deponendo in videoconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strageche si celebra davanti al Tribunale di Caltanissetta. Gli imputati sono tre poliziotti, Michele Ribaudo, Mario Bo e Fabrizio Mattei. "Tra tutte le persone che sono venute al Viminale per congratulasri c'era anche Paolo- dice - c'era tantissima gente che conoscevo e non conoscevo". L'ex politico in passato aveva sostenuto di non ricordare l'incontro con ...

TV7Benevento : Mafia: processo depistaggio Borsellino, Mancino depone in videoconferenza... - Ass_CosaVostra : RT @concentrazione: #mafia #camorra Boss della Kalsa e napoletani in affari per smerciare cocaina e eroina: 16 condanne - concentrazione : #mafia #camorra Boss della Kalsa e napoletani in affari per smerciare cocaina e eroina: 16 condanne… - EgidioOnofrio : @zf_fabio @massi130170 @piersergio7 Sembrerebbe da dietro le quinte ancora oggi, gestire lo scenario...probabilment… - AlessandroV1953 : @LaNotiziaTweet Blocco della Legge conflitto di interessi che fa perdere voti alle correnti politiche che vanno a b… -

Ultime Notizie dalla rete : Mafia Mancino Mafia: Mancino, 'con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo' Il Tempo Mafia: Mancino, ‘con Borsellino solo una stretta di mano ma non ci parlammo’

Ma non ci siamo parlati”. Lo ha detto l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, deponendo in videoconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino che si celebra ...

Mafia: processo depistaggio Borsellino, Mancino depone in videoconferenza

Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) – E’ iniziata con la deposizione, in videoconferenza, dell’ex Presidente del Senato Nicola Mancino la nuova udienza del processo sul presunto depistaggio sulle indag ...

Ma non ci siamo parlati”. Lo ha detto l’ex Presidente del Senato Nicola Mancino, deponendo in videoconferenza al processo sul presunto depistaggio sulle indagini sulla strage Borsellino che si celebra ...Caltanissetta, 11 dic. (Adnkronos) – E’ iniziata con la deposizione, in videoconferenza, dell’ex Presidente del Senato Nicola Mancino la nuova udienza del processo sul presunto depistaggio sulle indag ...