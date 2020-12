L’update della rete Theta THETA consentirà smart contract sulla piattaforma

Leggi su invezz

(Di venerdì 11 dicembre 2020) La blockchain) ha annunciato il 3 dicembre che sono in arrivo ulteriori update per la suablockchain. Laha effettuato l’aggiornamento abilitando glisua. Oltre a questi ultimi, lablockchain ha anche aggiunto funzionalità aggiuntive per soddisfare i desideri dei suoi utenti. Secondo l’annuncio, l’aggiornamento decentralizzerà in modo significativo la sicurezza e la governance di, aumenterà il valore del protocollo e migliorerà il caso d’usoblockchain. I possessori di token esistenti non devono intraprendere alcuna ...