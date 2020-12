L’Oms e il documento critico con l’Italia censurato. L’autore al Guardian: «Mi vietano di parlare coi pm. Speranza conosceva quel testo un mese prima della sua rimozione» (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il caso del documento delL’Oms critico con l’Italia che sarebbe stato rimosso da internet su pressione del vicepresidente dell’organizzazione internazionale (e membro del Cts italiano) Ranieri Guerra finisce anche sulle pagine dei giornali internazionali. Ad occuparsi del caso, dopo un primo articolo quest’estate, è il quotidiano britannico The Guardian. Che ha convinto il capo del pool autore del documento a dire la sua, per la prima volta. E Francesco Zambon spiega non solo di essere stato minacciato da Ranieri Guerra, ma dice anche che il ministro della Salute Roberto Speranza conosceva il contenuto del suo lavoro almeno un mese prima della pubblicazione e ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) Il caso deldelconche sarebbe stato rimosso da internet su pressione del vicepresidente dell’organizzazione internazionale (e membro del Cts italiano) Ranieri Guerra finisce anche sulle pagine dei giornali internazionali. Ad occuparsi del caso, dopo un primo articolo quest’estate, è il quotidiano britannico The. Che ha convinto il capo del pool autore dela dire la sua, per lavolta. E Francesco Zambon spiega non solo di essere stato minacciato da Ranieri Guerra, ma dice anche che il ministroSalute Robertoil contenuto del suo lavoro almeno unpubblicazione e ...

