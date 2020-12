L’addio di Alessandro Cattelan a “X Factor”

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 11 dicembre 2020) L’annuncio del conduttore Photo credit: Immagini concesse da Sky Ieri sera, 10 dicembre, è andata in scena la finale dell’edizione 2020 di “X Factor“. Gara a parte alla fine della puntata c’è stato un “colpo di scena”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da X Factor Italia (@xfactoritalia)da anni al timone dello show Sky ha detto addio alla produzione. Già la passata stagione si era parlato di un possibile addio, poi smentito. Questa è stata la mia ultima puntata di X Factor. È stato un viaggio molto bello che ho fatto insieme a tutti voi in questi ultimi 10 anni. Sapendo che sarebbe stata l’ultima puntata, quest’ultima settimana è stata strana. Era una routine a cui ero abituato da tempo. Sapevo che sarebbe stata l’ultima. I giorni non erano giorni, ma pagine di un libro che stava arrivando ...