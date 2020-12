L' abbraccio di Vicenza a Paolo Rossi, in 4 mila al feretro (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Lungo abbraccio di Vicenza a Paolo Rossi: quasi 4 mila persone hanno reso omaggio al feretro dell'ex bomber del LaneRossi, eroe dei mondiali del 1982, nello stadio Romeo Menti. All'apertura della camera ardente, nel primo pomeriggio, erano già più di mille i tifosi in fila per l'ultimo saluto. Nel capoluogo veneto, che ha proclamato il lutto cittadino fino ai funerali di domani mattina nel Duomo, sono stati esposti decine di striscioni con la scritta "Rossigol", accogliendo l'invito della tifoseria vicentina. La bara in noce chiaro è stata posizionata sul prato sotto la tribuna centrale, davanti all'uscita degli spogliatoi, protetta da una struttura metallica nera alta tre metri, sotto cui hanno trovato posto decine di mazzi di fiori. Ai ... Leggi su agi (Di venerdì 11 dicembre 2020) AGI - Lungodi: quasi 4persone hanno reso omaggio aldell'ex bomber del Lane, eroe dei mondiali del 1982, nello stadio Romeo Menti. All'apertura della camera ardente, nel primo pomeriggio, erano già più di mille i tifosi in fila per l'ultimo saluto. Nel capoluogo veneto, che ha proclamato il lutto cittadino fino ai funerali di domani mattina nel Duomo, sono stati esposti decine di striscioni con la scritta "gol", accogliendo l'invito della tifoseria vicentina. La bara in noce chiaro è stata posizionata sul prato sotto la tribuna centrale, davanti all'uscita degli spogliatoi, protetta da una struttura metallica nera alta tre metri, sotto cui hanno trovato posto decine di mazzi di fiori. Ai ...

