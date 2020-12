Inter, Zhang protegge Conte e rilancia: “Obiettivo non cambia. Diamo tutto insieme” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Steven Zhang, presidente dell’Inter, lancia un chiaro segnale sul futuro della stagione dopo la cocente eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e dalle competizioni europee. Il mancato successo contro lo Shakhtar Donetsk ha decretato un proseguimento dell'annata piuttosto chiaro: solo campionato e Coppa Italia con l'obiettivo ormai dichiarato dello scudetto. Dalla Cina arrivano importanti parole da parte del patron che conferma Conte e stimola l'ambiente.Zhang: "Obiettivo non cambia. Avanti insieme"caption id="attachment 1063713" align="alignnone" width="373" Inter Zhang Conte (getty images)/caption"Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala", ha esordito il numero uno ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 11 dicembre 2020) Steven, presidente dell’, lancia un chiaro segnale sul futuro della stagione dopo la cocente eliminazione dei nerazzurri dalla Champions League e dalle competizioni europee. Il mancato successo contro lo Shakhtar Donetsk ha decretato un proseguimento dell'annata piuttosto chiaro: solo campionato e Coppa Italia con l'obiettivo ormai dichiarato dello scudetto. Dalla Cina arrivano importanti parole da parte del patron che confermae stimola l'ambiente.: "Obiettivo non. Avanti insieme"caption id="attachment 1063713" align="alignnone" width="373"(getty images)/caption"Eravamo consapevoli delle difficoltà che avremmo potuto incontrare in questa stagione anomala", ha esordito il numero uno ...

