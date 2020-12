INDICE RT 0,82 MONITORAGGIO ISS 11 DICEMBRE/ “Calo rischio: resta alto in 5 Regioni” (Di venerdì 11 dicembre 2020) INDICE Rt Italia scena a 0,82. MONITORAGGIO Iss 11 DICEMBRE: "riduzione generale del rischio", ma resta alto in cinque Regioni Leggi su ilsussidiario (Di venerdì 11 dicembre 2020)Rt Italia scena a 0,82.Iss 11: "riduzione generale del", main cinque Regioni

RaiNews : #coronavirus #covid19, i dati del monitoraggio settimanale dell'#Iss - messveneto : In Fvg indice Rt peggiora (di poco), più posti occupati in Intensiva: tutti i dati dei 21 parametri, oggi il monito… - messveneto : In Fvg indice Rt ancora sotto l’1, ma peggiora: domani la decisione del ministero sulla fascia di rischio: Monitora… - StraNotizie : Beurer PO 40 - Pulsossimetro per il Monitoraggio della Saturazione di Ossigeno nel Sangue, Battito Cardiaco e Indic… - infoitsalute : Indice Rt a 1,37 nell'ultimo monitoraggio Covid sul Molise -