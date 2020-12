Guida tv Sabato 12 dicembre 2020 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Guida tv Sabato 12 dicembre Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Sabato 12 dicembre Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Telethon Festa di Natale Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angelesore 20:30 Tg2 ore 21:05 SWAT 3×20 1a Tv ore 21:50 Criminal Minds 15×08 1a Tv Free ore 22:45 Blue Bloods 10×03 1a Tvore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Le Parole della Settimana ore 21:30 Ricomincio da RaiTre ore 00:00 TgR + Mondoore 00:40 Un giorno in pretura Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Paperissima Sprint (show) ore 21:35 All Together Now ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New Yorkore 20:20 CSI ore 21:20 Tomorrowland – Il mondo di domani Film di fantascienza con George Clooney. Una ragazza e un geniale inventore affrontano una ... Leggi su dituttounpop (Di venerdì 11 dicembre 2020)tv12Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv12Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Telethon Festa di Natale Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angelesore 20:30 Tg2 ore 21:05 SWAT 3×20 1a Tv ore 21:50 Criminal Minds 15×08 1a Tv Free ore 22:45 Blue Bloods 10×03 1a Tvore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:20 Le Parole della Settimana ore 21:30 Ricomincio da RaiTre ore 00:00 TgR + Mondoore 00:40 Un giorno in pretura Canale 5ore 18:45 Caduta Libera ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Paperissima Sprint (show) ore 21:35 All Together Now ore 00:40 Tg5 Italia 1ore 19:30 CSI New Yorkore 20:20 CSI ore 21:20 Tomorrowland – Il mondo di domani Film di fantascienza con George Clooney. Una ragazza e un geniale inventore affrontano una ...

