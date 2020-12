Gino Strada: «Pochi i 9 miliardi del Recovery per la sanità e smettiamola di dare soldi ai privati. A Natale? Resto in Calabria» – L’intervista (Di venerdì 11 dicembre 2020) «La pandemia del Coronavirus ha messo a nudo le fragilità della nostra sanità, impoverita dai privati. Credo siano stati commessi molti errori nella gestione dell’emergenza, con le regioni che hanno preso la propria Strada. Intanto non abbiamo protetto gli ospedali, non abbiamo rafforzato la medicina territoriale e abbiamo registrato comportamenti irresponsabili. Ancora, infatti, molti non hanno capito la gravità della situazione». A parlare a Open è Gino Strada, fondatore di Emergency, chiamato dal governo a risollevare la Calabria dall’emergenza. La missione è iniziata da meno di tre settimane, e il medico freme. Spiega che l’intervento della sua organizzazione c’entra poco con le tendopoli. E non fa sconti. Neppure al governo che l’ha voluto lì. ANSA/GIUSEPPE PIPITA ... Leggi su open.online (Di venerdì 11 dicembre 2020) «La pandemia del Coronavirus ha messo a nudo le fragilità della nostra, impoverita dai. Credo siano stati commessi molti errori nella gestione dell’emergenza, con le regioni che hanno preso la propria. Intanto non abbiamo protetto gli ospedali, non abbiamo rafforzato la medicina territoriale e abbiamo registrato comportamenti irresponsabili. Ancora, infatti, molti non hanno capito la gravità della situazione». A parlare a Open è, fondatore di Emergency, chiamato dal governo a risollevare ladall’emergenza. La missione è iniziata da meno di tre settimane, e il medico freme. Spiega che l’intervento della sua organizzazione c’entra poco con le tendopoli. E non fa sconti. Neppure al governo che l’ha voluto lì. ANSA/GIUSEPPE PIPITA ...

fattoquotidiano : Calabria, Gino Strada: “Domani accoglieremo primo paziente Covid a Crotone. Chiunque deve dare una mano, non mi int… - fanpage : Gino Strada: “Il disastro della sanità iniziato con gli investimenti sui privati” - Alessan68078283 : @matteosalvinimi Prima bisogna dividere il pubblico dal privato. Il privato fa il privato e non il convenzionato. G… - robertamigliac7 : RT @Corriere: Calabria, Spirlì: «Non abbiamo bisogno di Gino Strada, dobbiamo scavare pozzi?» - paulolden1 : Come sta andando allora per la sanità in Calabria? E' chiaro perché Gino Strada non poteva accedere alla stanza dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Gino Strada Gino Strada a Rainews24: non avrei mai accettato di fare il commissario, non sono un manager Rai News Wanda Ferro: “Nuovo decreto Calabria mortifica la regione”

Il nuovo decreto Calabria mortifica una terra già ingiustamente penalizzata dalle misure restrittive decise da un governo che con la proroga del commissariamento dimostra la propria bramosia di gestir ...

Wanda Ferro: “il nuovo decreto Calabria mortifica una terra già ingiustamente penalizzata”

Wanda Ferro: “il nuovo decreto Calabria mortifica una terra già ingiustamente penalizzata dalle misure restrittive decise da un governo che con la proroga del commissariamento dimostra la propria bram ...

Il nuovo decreto Calabria mortifica una terra già ingiustamente penalizzata dalle misure restrittive decise da un governo che con la proroga del commissariamento dimostra la propria bramosia di gestir ...Wanda Ferro: “il nuovo decreto Calabria mortifica una terra già ingiustamente penalizzata dalle misure restrittive decise da un governo che con la proroga del commissariamento dimostra la propria bram ...