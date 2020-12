GFVip 5, Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci: «Questa cosa la diceva solo in puntata» (Di venerdì 11 dicembre 2020) puntata dopo puntata il Grande Fratello Vip 5 continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5. Questa sera, 11 Dicembre 2020, Alfonso Signorini movimenterà la routine dei concorrenti con dei nuovi ingressi. Infatti, sono pronti a varcare la soglia della famosa porta rossa: Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Nel frattempo l’uscita di lunedì scorso di Elisabetta Gregoraci continua a far discutere. La showgirl ha scelto di lasciare la casa: stare lontana da suo figlio fino a Febbraio per lei era una cosa impensabile. Mentre lei torna alla sua vita di tutti i giorni, Pierpaolo Pretelli ha parlato della loro “amicizia speciale” con Cristiano Malgioglio. Leggi anche –> GFVip 5, Elisabetta ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 11 dicembre 2020)dopoil Grande Fratello Vip 5 continua a regalare forti emozioni al pubblico di Canale 5.sera, 11 Dicembre 2020, Alfonso Signorini movimenterà la routine dei concorrenti con dei nuovi ingressi. Infatti, sono pronti a varcare la soglia della famosa porta rossa: Filippo Nardi, Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Nel frattempo l’uscita di lunedì scorso dicontinua a far discutere. La showgirl ha scelto di lasciare la casa: stare lontana da suo figlio fino a Febbraio per lei era unaimpensabile. Mentre lei torna alla sua vita di tutti i giorni,ha parlato della loro “amicizia speciale” con Cristiano Malgioglio. Leggi anche –>5,...

