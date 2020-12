Fuksas al processo del grattacielo: “Sto male passando dal Lingotto, stravolgendo il mio progetto ci avete perso voi torinesi” (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’archistar testimone davanti alla Corte d’Appello: “Varianti migliorative? Forse per qualcuno ma non per me” Leggi su lastampa (Di venerdì 11 dicembre 2020) L’archistar testimone davanti alla Corte d’Appello: “Varianti migliorative? Forse per qualcuno ma non per me”

L'archistar Massimiliano Fuksas che vinse il concorso per il progetto del grattacielo della Regione Piemonte ormai quasi vent'anni fa, è tornato oggi in aula a Torino per l'appello del processo contro ...

«Basta guardarlo per capire che quello del Lingotto non è il mio grattacielo. Che qualcosa non ha funzionato è sotto gli occhi di tutti. Non vengo volentieri a Torino: mi sento male a passarci davanti ...

