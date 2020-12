Franco Pizzolla | ex sindaco di Bernalda | vittima del covid

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo stimato professionista è morto ieri nella sua città, gemellata con L’Aquila Tullio de Rubeis e FrancescoL’AQUILA – E’ giunta ieri in tarda serata da amici dila dolorosa notizia della morte di Francesco, comunemente chiamato, spentosi a 77 anni in seguito al contagio da Coronavirus. E’ statodi, cittadina in provincia di Matera gemellata con L’Aquila, dal 1985 al 1990, un amministratore di grande sensibilità e cultura di governo, una persona davvero perbene. A lui si deve la programmazione e la realizzazione di importanti progetti di valorizzazione della città e del suo territorio che si espande fino al mare di Metaponto. Proprio sul metapontino e sul suo sviluppo turistico, oltre al pregio delle produzioni agricole che connota ...