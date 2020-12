Fq Millennium | Peter Gomez presenta il numero di dicembre | “Il covid non è una palla A Natale non facciamo i coglioni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 dicembre 2020) In edicola da sabato 12il quarantunesimodi Fq. Una grande inchiesta sui negazionisti e le teorie del complotto, passando per i Qanon italiani, il cambiamento climatico e il 5G, Elvis e Paul McCartney. Ma anche per le cantonate prese da virologi ed esperti, dalle liti su mascherine e tamponi alle previsioni troppo ottimistiche. Allora come si leggono i dati? Ce lo spiega Marco Malvaldi. E poi una intervista a Terence Hill: “Nel 2021 rimediamo ai nostri errori”. Sabato 12in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 13solo FQa € 3,90 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.