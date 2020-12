Crotone | Stroppa sfida lo Spezia | “Come una finale Serve vincere”

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Una vittoria. Questa la richiesta di Giovanni, allenatore del, ai suoi. Alla vigilia dellacontro lo, il mister dei calabresi ha presentato il match spiegando come i tre punti sarebbero davvero fondamentali in questo momento vista anche la necessità di scalare qualche posizione in classifica., parlacaption id="attachment 1038389" align="alignnone" width="619", getty images/caption"Tra noi e loè stato un percorso diverso fino ad ora, loha dimostrato anche in questa categoria un'ottima idea di gioco e facendo punti. Noi siamo in ritardo ma mi tengo le nostre prestazioni. Come quella contro il napoli. Sicuramente domani sarà una ...