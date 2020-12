Covid, la regione piemontese tornerà gialla (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo annuncia il Governatore della regione Piemonte Alberto Cirio. Dal prossimo 13 dicembre il Piemonte torna zona gialla. Coronavirus, Piemonte zona gialla dal 13 dicembre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 11 dicembre 2020) Lo annuncia il Governatore dellaPiemonte Alberto Cirio. Dal prossimo 13 dicembre il Piemonte torna zona. Coronavirus, Piemonte zonadal 13 dicembre su Notizie.it.

