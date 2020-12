Covid Campania, De Luca: “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono” (Di venerdì 11 dicembre 2020) Covid Campania, De Luca nella diretta del venerdì: “No all’apertura della mobilità altrimenti a gennaio sarà ecatombe” Photo by Ernesto Ruscio/Getty ImagesChe le imminenti festività natalizie non saranno le stesse ormai è chiaro a tutti da tempo. Nella consueta diretta settimanale il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha che “Quest’anno Natale e Capodanno non esistono” e che devono essere giorni da passare in famiglia, senza pensare a cosa fare e dove andare. De Luca si schiera contro ogni forma di allentamento delle restrizioni e alle manfrine tra “Comuni grandi e piccoli”, riferendosi alla possibilità di aprire agli spostamenti nei giorni di Natale, Santo Stefano e ... Leggi su ck12 (Di venerdì 11 dicembre 2020), Denella diretta del venerdì: “No all’apertura della mobilità altrimenti a gennaio sarà ecatombe” Photo by Ernesto Ruscio/Getty ImagesChe le imminenti festività natalizie non saranno le stesse ormai è chiaro a tutti da tempo. Nella consueta diretta settimanale il presidente dellaVincenzo Deha chenone che devono essere giorni da passare in famiglia, senza pensare a cosa fare e dove andare. Desi schiera contro ogni forma di allentamento delle restrizioni e alle manfrine tra “Comuni grandi e piccoli”, riferendosi alla possibilità di aprire agli spostamenti nei giorni di, Santo Stefano e ...

