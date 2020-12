Claudia Schiffer su Instagram con l’autentico trucco anni ’90 (Di venerdì 11 dicembre 2020) La nostalgia anni ’90 è in gran rispolvero e anche le icone di quell’epoca contribuiscono ad alimentare il mito ancora oggi. Vedi l’ultimo post di Claudia Schiffer, che torna su Instagram con un #tbt d’archivio mentre si trucca secondo i canoni di quegli anni. Occhi sfumati, contorno labbra ben definito e una generosa passata di fard. Claudia Schiffer compie 50 anni. Tutti i look beauty sfoglia la gallery Claudia Schiffer, la BB degli ... Leggi su iodonna (Di venerdì 11 dicembre 2020) La nostalgia’90 è in gran rispolvero e anche le icone di quell’epoca contribuiscono ad alimentare il mito ancora oggi. Vedi l’ultimo post di, che torna sucon un #tbt d’archivio mentre si trucca secondo i canoni di quegli. Occhi sfumati, contorno labbra ben definito e una generosa passata di fard.compie 50. Tutti i look beauty sfoglia la gallery, la BB degli ...

lisadagliocchib : RT @mirella_trento: Per essere insostituibili bisogna essere diversi Coco Chanel #ModaNelTempo #VentagliDiParole ?? Claudia Schiffer for… - giutamb01 : @Cristin39203756 Ma in questi 85 giorni che film hai visto? Se lei non prova niente io sono Claudia Schiffer - candemet8992 : 'come asfaltare persone false' Chi cazzo pensi di essere Claudia Schiffer? Smetti di fare l'attrice perché reciti m… - gabrielsniceass : AMORE MA CHE PENSI CHE SEI CLAUDIA SCHIFFER - hirtbello : @SocialmenteDiv1 Ci sarebbe quella tale Claudia Schiffer a dare fastidio.. -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Schiffer Claudia Schiffer su Instagram: lezione di trucco anni '90 Io Donna Helena Christensen più bollente che mai, tutta nuda sul divano

Helena Christensen a 51 anni (ne compirà 52 il 25 dicembre) sta vivendo una seconda giovinezza. Bellissima e sexy come quando dominava ...

Sono passati 30 anni dalla morte di Enrico Coveri, il mago della moda technicolor

Sono passati trent'anni oggi dalla scomparsa di Enrico Coveri. Il mago della moda technicolor, allergico al nero e alle tendenze. Lui è sempre sempre andato per la sua strada lastricata di allegria ca ...

Helena Christensen a 51 anni (ne compirà 52 il 25 dicembre) sta vivendo una seconda giovinezza. Bellissima e sexy come quando dominava ...Sono passati trent'anni oggi dalla scomparsa di Enrico Coveri. Il mago della moda technicolor, allergico al nero e alle tendenze. Lui è sempre sempre andato per la sua strada lastricata di allegria ca ...