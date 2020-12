Cambio colore delle Regioni | Zaia | “No al Veneto in arancione”

Leggi su quotidianpost

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Nelle prossime ore nuove disposizioni sulvarie, sulla base dei dati dell’ISS. Secondo anticipazioni, alcunecome Calabria e Campania, rimarranno ancora in zona arancione. Sulla base dei dati, infatti, al momento il sistema sanitarioduenon pare permettere un passaggio alla fascia più “soft”. Mentre la Lombardia, il Piemonte e forse la Toscana potrebbero tornare in zona gialla. È attesa anche la conferma da parte del Governo della zona arancione per l’Abruzzo, dopo gli scontri dei giorni scorsi sulda attribuire al territorio. In bilico il, per il quale potrebbe essere deciso il ritorno in fascia arancione. L’Rt della regione, infatti, anche se in discesa è ancora troppo alto: ieri si ...