Altra prova del ruolo di 007 egiziani nel delitto Regeni. La microcamera dei servizi all'ambulante (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uomini dell'intelligence egiziana fecero registrare di nascosto dal capo del sindacato dei venditori ambulanti il video del suo incontro con il ricercatore italiano. In un un audio inedito in coda al ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 11 dicembre 2020) Uomini dell'intelligence egiziana fecero registrare di nascosto dal capo del sindacato dei venditori ambulanti il video del suo incontro con il ricercatore italiano. In un un audio inedito in coda al ...

