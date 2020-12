Addio a Kim Ki-duk, scompare per complicazioni da Covid-19 l’autore di “Pietà” e “Ferro 3” (Di venerdì 11 dicembre 2020) scompare improvvisamente in Lettonia Kim Ki-duk, a soli 59 anni, per complicazioni legate al Covid-19. Il regista era giunto nel paese baltico a fine novembre, a quanto riporta il sito lettone Delfi.lv, per acquistare una casa nella città balneare di Jurmala. Dal 5 dicembre però, le persone del suo staff avevano perduto i contatti con lui. Poi la notizia della morte, confermata da Vitaly Mansky, direttore dell’ArtDocFest della capitale Riga. Le cause della morte, avvenuta in ospedale poco dopo la mezzanotte di venerdì all’una e venti, sarebbero appunto da addebitare al Covid. Con Kim Ki-duk, che avrebbe compiuto sessant’anni il prossimo 20 dicembre (era nato a Bonghwa nel 1960, in Corea del Sud), se ne va una delle figure più prestigiose del cinema orientale del nuovo millennio. Regista, sceneggiatore, produttore, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 11 dicembre 2020)improvvisamente in Lettonia Kim Ki-duk, a soli 59 anni, perlegate al-19. Il regista era giunto nel paese baltico a fine novembre, a quanto riporta il sito lettone Delfi.lv, per acquistare una casa nella città balneare di Jurmala. Dal 5 dicembre però, le persone del suo staff avevano perduto i contatti con lui. Poi la notizia della morte, confermata da Vitaly Mansky, direttore dell’ArtDocFest della capitale Riga. Le cause della morte, avvenuta in ospedale poco dopo la mezzanotte di venerdì all’una e venti, sarebbero appunto da addebitare al. Con Kim Ki-duk, che avrebbe compiuto sessant’anni il prossimo 20 dicembre (era nato a Bonghwa nel 1960, in Corea del Sud), se ne va una delle figure più prestigiose del cinema orientale del nuovo millennio. Regista, sceneggiatore, produttore, ...

