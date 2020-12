X Factor, la finale: Emma è una bomba col suo look androgino (Di venerdì 11 dicembre 2020) Emma Marrone ha letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico durante la finale di X Factor 2020. La cantante ha scelto un look androgino bianco che ha scatenato i fan sui social in unico grande coro di apprezzamento. Emma, per la prima volta nella sua carriera, ha vestito i panni di giudice a X Factor e, da quando lo show di Sky è iniziato, non ha sbagliato nemmeno un look. Per la finale, ha puntato tutto su giacca e camicia con colletto stretto e bottoni importanti, e il pubblico sui social non ha potuto fare a meno di commentare la scelta azzeccata dell’outfit. Lei stessa ha definito questo suo debutto nella trasmissione come “importante”, non escludendo un eventuale ritorno qualora le venisse chiesto. “X ... Leggi su dilei (Di venerdì 11 dicembre 2020)Marrone ha letteralmente catalizzato l’attenzione del pubblico durante ladi X2020. La cantante ha scelto unbianco che ha scatenato i fan sui social in unico grande coro di apprezzamento., per la prima volta nella sua carriera, ha vestito i panni di giudice a Xe, da quando lo show di Sky è iniziato, non ha sbagliato nemmeno un. Per la, ha puntato tutto su giacca e camicia con colletto stretto e bottoni importanti, e il pubblico sui social non ha potuto fare a meno di commentare la scelta azzeccata dell’outfit. Lei stessa ha definito questo suo debutto nella trasmissione come “importante”, non escludendo un eventuale ritorno qualora le venisse chiesto. “X ...

SkySportMotoGP : ?? Svelate le livree dello @SkyRacingTeam per #MotoGP e #Moto2 del 2021: in collegamento live dal quartier generale… - IlContiAndrea : #XF2020 tira un sospiro di sollievo dopo la debacle dello scorso anno grazie all’uragano pop #Emma e non solo. La F… - SkyItalia : Questa sera alla finale di #XF2020 @sonolamadame1 e SUPER OSPITI i @Negramaro!? Vi aspettiamo alle 21.15 su Sky Uno - ilriformista : L'annuncio del conduttore e speaker radiofonico durante la finale di #XFactor2020 #XFactor #XF20 #xfactoritalia… - LucianoQuaranta : RT @SkySportMotoGP: ?? Svelate le livree dello @SkyRacingTeam per #MotoGP e #Moto2 del 2021: in collegamento live dal quartier generale dell… -