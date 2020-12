X-Factor: chi è Daniele, il cantante dei Little Pieces of Marmalade (Di giovedì 10 dicembre 2020) X-Factor: chi è Daniele, il cantante e batterista che tanto piace per la sua voce. Poco social e tanto lavoro Daniele Ciuffreda (foto profilo Facebook)Sale l’attesa per la finale di X-Factor in onda questa sera. Tra i protagonisti ci saranno i Little Pieces of Marmalade della squadra di Manuel Agnelli, rock band marchigiana composta da due elementi, Francesco Antinori, 25 anni, nome d’arte Frankie, e DD, ossia Daniele Ciuffreda, di un anno più giovane. Daniele è batterista e cantante, ma è anche un insegnante di chitarra. Si è conquistato subito le attenzioni e le simpatie del pubblico grazie alla sua straordinaria voce. Non è molto diffuso nelle band trovare il batterista che è anche ... Leggi su ck12 (Di giovedì 10 dicembre 2020) X-: chi è, ile batterista che tanto piace per la sua voce. Poco social e tanto lavoroCiuffreda (foto profilo Facebook)Sale l’attesa per la finale di X-in onda questa sera. Tra i protagonisti ci saranno iofdella squadra di Manuel Agnelli, rock band marchigiana composta da due elementi, Francesco Antinori, 25 anni, nome d’arte Frankie, e DD, ossiaCiuffreda, di un anno più giovane.è batterista e, ma è anche un insegnante di chitarra. Si è conquistato subito le attenzioni e le simpatie del pubblico grazie alla sua straordinaria voce. Non è molto diffuso nelle band trovare il batterista che è anche ...

