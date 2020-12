Wanda Nara, tutti i look di Lady Icardi (Di giovedì 10 dicembre 2020) Super seguita sui social ma anche super chiacchierata e criticata per i suoi look, Wanda Nara sa sicuramente come far parlare di se. Donna forte, tosta e sicura di se, Lady Icardi ha sempre seguito la sua strada andando dritta come un treno e fregandosene delle mille critiche che le vengono spesso rivolte, sopratutto ad ogni scatto postato su instagram. Uno stile sporty luxury per i suoi viaggi Una casa a Milano, una Parigi e una sul lago di Como, Wanda si sposta spessissimo e lo fa quasi sempre a bordo di aerei privati, ecco come è apparsa sul suo profilo social proprio durante uno di questi viaggi. Scarpe in edizione limitata Jordan 1 Retro Hight della Nike in collaborazione con Dior, 2 borse da far invidia a molte fashion addicted ovvero una Birkin di Hermes in coccodrillo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 10 dicembre 2020) Super seguita sui social ma anche super chiacchierata e criticata per i suoisa sicuramente come far parlare di se. Donna forte, tosta e sicura di se,ha sempre seguito la sua strada andando dritta come un treno e fregandosene delle mille critiche che le vengono spesso rivolte, sopratutto ad ogni scatto postato su instagram. Uno stile sporty luxury per i suoi viaggi Una casa a Milano, una Parigi e una sul lago di Como,si sposta spessissimo e lo fa quasi sempre a bordo di aerei privati, ecco come è apparsa sul suo profilo social proprio durante uno di questi viaggi. Scarpe in edizione limitata Jordan 1 Retro Hight della Nike in collaborazione con Dior, 2 borse da far invidia a molte fashion addicted ovvero una Birkin di Hermes in coccodrillo ...

