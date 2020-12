Vangelo di domani, 11 Dicembre: Commento e Letture (Di giovedì 10 dicembre 2020) Venerdì 11 Dicembre 2020 Is 48, 17–19; Sal 1 Vangelo secondo Matteo (11, 16–19) Vangelo In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie». Commento A chi è paragonabile la generazione che il Figlio di Dio trova di fronte a sé? Chi sono le persone che fanno la conoscenza di Cristo Gesù e che non lo sanno accogliere? Le folle ... Leggi su giornal (Di giovedì 10 dicembre 2020) Venerdì 112020 Is 48, 17–19; Sal 1secondo Matteo (11, 16–19)In quel tempo, Gesù disse alle folle: «A chi posso paragonare questa generazione? È simile a bambini che stanno seduti in piazza e, rivolti ai compagni, gridano: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non vi siete battuti il petto!”. È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: “È indemoniato”. È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: “Ecco, è un mangione e un beone, un amico di pubblicani e di peccatori”. Ma la sapienza è stata riconosciuta giusta per le opere che essa compie».A chi è paragonabile la generazione che il Figlio di Dio trova di fronte a sé? Chi sono le persone che fanno la conoscenza di Cristo Gesù e che non lo sanno accogliere? Le folle ...

