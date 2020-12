"Televoto truccato?". Signorini, grosso imbarazzo: Dayane e Adua, cosa proprio non torna al GF Vip (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip è bufera dopo il presunto Televoto truccato. Intanto in Rete, dove si è scatenata una polemica per la seconda volta, se ne leggono di tutti i colori. Occorre puntualizzare bene la faccenda per evitare confusione. Ci pensa Alfonso Signorini a fare chiarezza. "Il servizio del Televoto è riservato solo ai maggiorenni, che sono anche residenti in Italia", puntualizza il conduttore a Casa Chi. "Anche io sono stato bombardato in tal senso. Ho visto che ci sono un sacco di profili stranieri che voterebbero per Dayane Mello ed Adua Del Vesco. Naturalmente, questa è una questione che non riguarda me in quanto conduttore, ma riguarda la produzione, però mi è stato spiegato che, mentre il Televoto è proibito e riservato ai residenti nel territorio ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Al Grande Fratello Vip è bufera dopo il presunto. Intanto in Rete, dove si è scatenata una polemica per la seconda volta, se ne leggono di tutti i colori. Occorre puntualizzare bene la faccenda per evitare confusione. Ci pensa Alfonsoa fare chiarezza. "Il servizio delè riservato solo ai maggiorenni, che sono anche residenti in Italia", puntualizza il conduttore a Casa Chi. "Anche io sono stato bombardato in tal senso. Ho visto che ci sono un sacco di profili stranieri che voterebbero perMello edDel Vesco. Naturalmente, questa è una questione che non riguarda me in quanto conduttore, ma riguarda la produzione, però mi è stato spiegato che, mentre ilè proibito e riservato ai residenti nel territorio ...

