Sampdoria | Murru e Depaoli bloccano il mercato | la strategia blucerchiata

(Di giovedì 10 dicembre 2020)potrebbero ritornare in blucerchiato a fine stagione: questo blocca ilin entrata nel ruolo dei terzini La richiesta di Claudio Ranieri per ilè chiara: per gennaio vuole avere un rinforzo in attacco. Permane un problema legato ai terzini titolari e riserve, che però non sembra avere una rapida soluzione. Bartosz Bereszynski e Tommaso Augello, era chiaro fin dall’inizio della stagione, sono stati chiamati a un super lavoro ma all’orizzonte non sembrano previsti innesti per il ruolo. A destra ci sarà Alex Ferrari a sinistra, in caso di emergenza, Vasco Regini. Il problema, come riporta il Secolo XIX, è la probabilità che sia Fabioche Nicolapossano tornare allaa fine stagione e questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Murru

Sampdoria News 24

Sampdoria, Murru e Depaoli potrebbero ritornare in blucerchiato a fine stagione: questo blocca il mercato in entrata nel ruolo dei terzini La richiesta di Claudio Ranieri per il mercato è chiara: per ...Sampdoria, Murru e Depaoli potrebbero ritornare in blucerchiato a fine stagione: questo blocca il mercato in entrata nel ruolo dei terzini ...

Nicola Murru - Wikipedia

Nicola Murru (Cagliari, 16 dicembre 1994) è un calciatore italiano, difensore del Torino in prestito dalla Sampdoria.

201819 Nicola Murru - U.C. Sampdoria

Murru rinnova: sarà blucerchiato fino al 30 giugno 2024 10 Febbraio 2020 Archivio Samp Camp Ponte di Legno: calcio e non solo tra le montagne dell’Alta Valle Camonica

Statistiche Murru (Sampdoria) redazione Fantacalcio

Murru Nicola Nicola Murru è un terzino sinistro di spinta.Nicola Murru ha nel suo bagaglio personale il cross dal fondo e l'assist per i compagni Nicola Murru è un mancino naturale che deve ritrovare serenità e fiducia nei propri mezzi. Cresciuto nelle giovanili del Cagliari, il club sardo lo fa esordire in Serie A a soli 17 anni in casa del Chievo, intravedendone qualità e voglia.