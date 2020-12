Roma, uomo viene investito due volte da due auto diverse (Di giovedì 10 dicembre 2020) La vittima era stata soccorsa dopo il primo incidente dai passanti del quartiere, i quali avevano assistito inermi alla tragedia. Non ce l’ha fatta l’uomo, investito due volte da due differenti autovetture la notte scorsa a Roma, nel quartiere periferico dell’Alessandrino, in Via Palmiro Togliatti, incrocio con Via del Pergolato. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di mercoledì 9 dicembre. L’uomo è stato inizialmente soccorso dai passanti dopo il primo scontro, attoniti per l’accaduto. La vittima, che stava attraversando la strada, è stato investito dalla prima automobile. Il conducente, invece di prestare soccorso, ha continuato a percorrere la strada. Mentre i passanti prestavano i primi soccorsi, il secondo conducente, non ... Leggi su chenews (Di giovedì 10 dicembre 2020) La vittima era stata soccorsa dopo il primo incidente dai passanti del quartiere, i quali avevano assistito inermi alla tragedia. Non ce l’ha fatta l’dueda due differentivetture la notte scorsa a, nel quartiere periferico dell’Alessandrino, in Via Palmiro Togliatti, incrocio con Via del Pergolato. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di mercoledì 9 dicembre. L’è stato inizialmente soccorso dai passanti dopo il primo scontro, attoniti per l’accaduto. La vittima, che stava attraversando la strada, è statodalla primamobile. Il conducente, invece di prestare soccorso, ha continuato a percorrere la strada. Mentre i passanti prestavano i primi soccorsi, il secondo conducente, non ...

