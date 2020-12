Prima la scena muta, poi il pianto: l’incredibile rosicata di Conte con Capello (Video) (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Non serviva di certo la scenetta di ieri per alimentare la fama di “piangina” di Antonio Conte. Nel diverbio televisivo con Fabio Capello post eliminazione dell’Inter dalla Champions però, si è probabilmente raggiunto il punto più alto di una carriera costellata sì da vittorie, ma anche da costanti lamentele. Perché se è per certi versi normale per un allenatore criticare l’arbitraggio, mai era capitato di vedere un tecnico puntare il dito contro gli avversari, rei di “aver stravolto un sistema di gioco che per loro è l’Ave Maria”. Le domande di Capello, la palpabile irritazione di Conte Un piccolo passo indietro per i non amanti del calcio: ieri sera l’Inter non è andata oltre lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk, finendo ultima nel girone e fallendo ancora una volta l’accesso agli ottavi di finale di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 10 dicembre 2020) Roma, 10 dic – Non serviva di certo la scenetta di ieri per alimentare la fama di “piangina” di Antonio. Nel diverbio televisivo con Fabiopost eliminazione dell’Inter dalla Champions però, si è probabilmente raggiunto il punto più alto di una carriera costellata sì da vittorie, ma anche da costanti lamentele. Perché se è per certi versi normale per un allenatore criticare l’arbitraggio, mai era capitato di vedere un tecnico puntare il dito contro gli avversari, rei di “aver stravolto un sistema di gioco che per loro è l’Ave Maria”. Le domande di, la palpabile irritazione diUn piccolo passo indietro per i non amanti del calcio: ieri sera l’Inter non è andata oltre lo 0-0 con lo Shakhtar Donetsk, finendo ultima nel girone e fallendo ancora una volta l’accesso agli ottavi di finale di ...

