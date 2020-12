(Di giovedì 10 dicembre 2020) Salgono a sei idare nella Serie A1 dimaschile, complici i due rinvii disposti in questo fine settimana a causa degli impegni die Proin Champions League (il Brescia riposa). Lo slittamento deldei siracusani provoca, a cascata, quello del derby con il Telimar, che si disputerà il 23 gennaio anziché il 16. Serie A1 maschile Programma quarta giornata – Sabato 12 dicembre Pro-Iren Genova Quinto (A) rinviata al 23/1 ore 15.00 riposa RN Salerno 18.00-Roma Nuoto (B) riposa AN Brescia Lazio Nuoto-CC(C) rinviata al 16/1 ore 15.00* riposa Telimar * =-Telimar (5a giornata) rinviata al 23 gennaio alle ore 15.00 15.30 San ...

OA_Sport : Pallanuoto, rinviati i match in campionato di Ortigia e Pro Recco. Tra le donne si recupera Trieste-Padova -

Ultime Notizie dalla rete : Pallanuoto rinviati

Waterpoloitaly

Salgono a sei i match da recuperare nella Serie A1 di pallanuoto maschile, complici i due rinvii disposti in questo fine settimana a causa degli impegni di Ortigia e Pro Recco in Champions League (il ...La Rari Nantes Salerno torna in vasca sabato per il recupero della 2ª giornata del campionato di A1 di pallanuoto. La partita era ...