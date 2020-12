Montella | quattro persone segnalate per possesso di droga

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. L’attività condotta da Carabinieri in divisa, coadiuvati da colleghi in borghese e spesso eseguita unitamente ad unità cinofila, è mirata a dissuadere dall’uso di droghe. In tale contesto, i Carabinieri della Compagnia dinegli ultimi giorni hanno eseguito numerose perquisizioni sia personali che veicolari e domiciliari. L’attività ha portato alla segnalazione alla Prefettura di Avellino, ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90, di 4 soggetti (di età compresa tra i 20 ed i 55 anni) che, all’esito di ...