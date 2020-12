Milan | Dalot non si nasconde | «Scudetto | perché no? Andiamo passo passo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 dicembre 2020) Diogo, difensore del, ha parlato dopo la vittoria contro lo Sparta Praga in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni Diogoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria in Europa League contro lo Slavia Praga.– «Penso sia troppo presto per fissare degli obiettivi da qui a fine stagione.dopo, ma se giochi delpensi sempre di andare fino in fondo quindino?». L’AMICIZIA CON MOURINHO – «Mourinho è stato uno degli allenatori più importanti della mia breve carriera, è uno degli allenatori migliori del mondo e tra i migliori di sempre. Il nostro rapporto è buono ma ora è al Tottenham e io aldove sto bene». LEGGI LE ...