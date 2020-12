Mi metto a disposizione della patria: nessuno stana gli assembramenti illegali meglio di noi docenti (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le festività si avvicinano. Per gli altri, eh, mica per noi qui a scuola; noi a quanto pare non facciamo niente o comunque facciamo poco, altrimenti non ci direbbero che dobbiamo recuperare. Non ho capito bene se dobbiamo recuperare il tempo perso (ma perso esattamente quando? e chi è che ce lo fa perdere?), se dobbiamo recuperare le lacune (ma di chi? anche quelle di chi perde tempo?), o se dobbiamo recuperare le forze. Ma per una volta siamo propositivi, su, e mettiamo le nostre competenze a disposizione della comunità. O almeno di quei membri della comunità che stanno già pregustando il modo di aggirare i decreti e il buon senso, pianificando cenoni e veglioni negli alberghi. Magari ho capito male io, ma mi sembra di aver inteso che non si può fare un chilometro dal comune di Case Sparse a quello di Sparpagliati di Sotto per passare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 10 dicembre 2020) Le festività si avvicinano. Per gli altri, eh, mica per noi qui a scuola; noi a quanto pare non facciamo niente o comunque facciamo poco, altrimenti non ci direbbero che dobbiamo recuperare. Non ho capito bene se dobbiamo recuperare il tempo perso (ma perso esattamente quando? e chi è che ce lo fa perdere?), se dobbiamo recuperare le lacune (ma di chi? anche quelle di chi perde tempo?), o se dobbiamo recuperare le forze. Ma per una volta siamo propositivi, su, e mettiamo le nostre competenze acomunità. O almeno di quei membricomunità che stanno già pregustando il modo di aggirare i decreti e il buon senso, pianificando cenoni e veglioni negli alberghi. Magari ho capito male io, ma mi sembra di aver inteso che non si può fare un chilometro dal comune di Case Sparse a quello di Sparpagliati di Sotto per passare ...

