M5S perde 4 parlamentari alla Camera Intanto su Rousseau…

Leggi su formiche

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Il voto del 9 dicembre sulla riforma del Mes non è passato senza conseguenze. Quattro deputati del Movimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato di aver lasciato il gruppo del Movimento 5 Stelle perché sono stati “traditi i valori fondamentali” di M5S. Ad abbandonare sono Fabio Berardini, Carlo Ugo De Girolamo, Antonio Lombardo e Mara Lapia. Ma non sono gli unici a non aver gradito la svolta del Movimento sul Mes, come mostra il post su Facebook di Alessio Villarosa, sottosegretario al ministero dell’Economia, che se la prende con chi, a suo dire, “ha seguito le trattative per il M5S” portando il grupposcelta di ieri, ossia il voto a favore della riforma del Mes. “Sono anni – scrive Villarosa – che ripetiamo che questa riforma così com’è non va bene, nonostante ciò abbiamo appreso dstampa le opposte dichiarazioni dal nostro REGGENTE Capo ...